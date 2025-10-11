İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pütürge'de köy konutlarının ihalesi tamamlandı
Güncel

Pütürge'de köy konutlarının ihalesi tamamlandı

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yaptığı açıklamada, 278 adet konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Sülük, 'İlçemizde, depremden etkilenen köylerimizde inşa edilecek betonarme köy konutları için yeni ihaleler gerçekleştirildi. P324 ve P325 paketleri kapsamında toplam 278 adet konut yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun Pütürge'm' dedi.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Pütürge'de köy konutlarının ihalesi tamamlandı
ABONE OL

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 278 köy konutunun ihalesi tamamlandı.

Yeni konutların yapılacağı mahalleler Alihan, Arıtoprak, Çamlıdere, Gertan, Kayadere, Korucak, Kozluk, Kötme, Nohutlu, Poskıran, Sahilköy, Söğütlü, Şükan, Taştepe, Tekederesi, Ulutaş, Uzuntaş, Üçyaka, Yazıca, Yeşildere, Karakaya, Arınlı, Arslankent, Bakımlı, Bayırköy, Belenköy, Bölünmez, Büyüköz, Çığırlı, Erdemler, Ersele, Esencik, Gözlüce, Köklükaya, Örencik, Örmeli, Taşmış, Tatlıcak, Teluşağı, Uzunkoru ve Yamaç olarak sıralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.