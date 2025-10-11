Pütürge'de köy konutlarının ihalesi tamamlandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 278 köy konutunun ihalesi tamamlandı.
Yeni konutların yapılacağı mahalleler Alihan, Arıtoprak, Çamlıdere, Gertan, Kayadere, Korucak, Kozluk, Kötme, Nohutlu, Poskıran, Sahilköy, Söğütlü, Şükan, Taştepe, Tekederesi, Ulutaş, Uzuntaş, Üçyaka, Yazıca, Yeşildere, Karakaya, Arınlı, Arslankent, Bakımlı, Bayırköy, Belenköy, Bölünmez, Büyüköz, Çığırlı, Erdemler, Ersele, Esencik, Gözlüce, Köklükaya, Örencik, Örmeli, Taşmış, Tatlıcak, Teluşağı, Uzunkoru ve Yamaç olarak sıralandı.