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Tutuklanan PKK/PYD'li teröristin terör örgütüne eleman kazandırmak için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarında savaştıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelerek eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunan zanlı tutuklandı.

  • İHA
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'nin, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı olası bir operasyon sırasında eleman sıkıntısı yaşayacağı için teröristleri Türkiye'ye göndererek eleman kazandırma çalışması yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda PYD-YPG'li Ahmet Kenna'nın Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Adana'nın Ceyhan ilçesinde faaliyette bulunduğu belirlendi. 
 
Polis, zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Zanlının belirlenen adresi basılarak gözaltına alındı. Zanlı, sözde PYD-YPG üniformasıyla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi. Zanlı sorgusunun ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kenna tutuklandı.

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