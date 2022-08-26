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PYD/YPG'de çözülme paniği! 3 terörist infaz edildi

Terör örgütü PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için ajan oldukları gerekçesiyle, terör örgütü tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.

IHA26 Ağustos 2022 Cuma 10:07 - Güncelleme:
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Suriye'nin Derik bölgesinde, PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, örgütten kaçmak istedikleri için terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatı ile infaz edildi.

Yerli ve milli İHA/SİHA/İKU teknolojileri kullanılarak yurt içi ile yurt dışında gerçekleştirilen kesintisiz ve etkili operasyonlar sonucunda, birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler de artıyor. Çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan PYD/YPG terör örgütü sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlara başladı. Örgüt, infazları perdelemek için de öldürülen teröristlerin "ajan" olduğunu söylüyor.

3 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU PYD/YPG TARAFINDAN İNFAZ EDİLDİ

PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için ajan oldukları gerekçesiyle, terör örgütü tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.

YENİ YILDAN BU YANA 74 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM

Terör örgütünde çözülme ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının da sayısını artırıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak tarihinden 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

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