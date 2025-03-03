Paylaştığı video sonrası ekipler harekete geçti! Babaya adli kontrol tedbiri uygulandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, dün bir kişinin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu ve kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürmesi üzerine soruşturma başlattı.



Mağdur genç ve annesinin alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olmamaları üzerine şüpheli E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerin bu bağımlılıktan kurtulması ve yatarak tedavi edilmeleri konusunda tedavi tedbiri uygulanması talep edildi.

Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak üzere durum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirildi.

OLAY

Bir gencin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Şüpheli E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.