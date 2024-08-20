İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8447
  • EURO
    37,5936
  • ALTIN
    2749.45
  • BIST100
    10015.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Qantas'a ait uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Güncel

Qantas'a ait uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Singapur seferini yapan Avustralyalı havayolu şirketi Qantas'a ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
Qantas'a ait uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Qantas Havayolları'na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow – Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağında bulunan bir yolcu Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi. Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı'na sabah 04.43'de sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü. Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur'a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.