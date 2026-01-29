QS Avrupa 2026'da Türkiye'den tarihi başarı! İlk 500'de 23 üniversite var

Türkiye'nin uluslararası sıralamalardaki başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda güçlü performans gösteren Türk üniversiteleri, QS sıralamalarında da yükselişini sürdürdü.

QS Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında, 42 ülke ve bölgeden 958 üniversite sıralamaya alınırken, Türkiye'den 103 üniversite ilk 1000'de yer aldı.

Bu sonuçla Türkiye, Birleşik Krallık'ın ardından Avrupa'da en fazla üniversiteyle temsil edilen ikinci ülke oldu. Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bıraktı.

QS raporuna göre Türkiye, sadece temsil gücüyle değil üst sıralardaki üniversite sayısındaki artışla da dikkat çekti. İlk 500'de yer alan Türk üniversitesi sayısı 21'den 23'e yükseldi.

Özellikle teknik üniversiteler ve köklü araştırma üniversitelerindeki yükselişler, Türkiye'nin kalite odaklı büyümesini gözler önüne serdi.

Türkiye'nin en üst sıradaki üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrupa genelinde 116. sırada yer alarak ülke lideri oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi 124. sırayla ikinci sırada yer alırken; Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ilk 150 içinde konumlanarak Türkiye'nin üst ligdeki görünürlüğünü güçlendirdi.

- QS'DEN TÜRKİYE'YE GÜÇLÜ MESAJ

Dünyanın prestijli eğitim derecelendirme kuruluşlarından QS'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter'in, Türkiye'nin performansına ilişkin değerlendirmesi de son derece dikkat çekici.

Türk üniversitelerinin işveren itibarı göstergesinde ivmesini sürdürdüğünü belirten Sowter, uluslararası iş birlikleri ve istihdam edilebilirlik odaklı yol haritasının sıralamalardaki yükselişi desteklediğini vurguladı.

Sowter, genel tablonun, Türkiye'nin yükseköğretimde "ılımlı ama istikrarlı bir yükseliş sürecinde olduğuna" dikkat çekti, sonuçların, Türkiye'nin, Avrupa akademik rekabetinde kalıcı bir aktör haline geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

- TEKNİK VE ARAŞTIRMA ODAKLI ÜNİVERSİTELERDE DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ

36 üniversiteyle bu yıl sıralamaya en fazla yeni giriş yapan ülkelerden biri konumunda.

Sıralamalar, Türkiye yükseköğretim sisteminin Avrupa genelinde güçlü, yaygın ve istikrarlı bir temsil ortaya koyduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu tablo, Türkiye'nin yükseköğretimde yalnızca birkaç kurum üzerinden değil, geniş tabanlı ve çok merkezli bir gelişim modeli izlediğini ortaya koyuyor.

2026 sıralaması, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin üst sıralardaki istikrarlı konumunu koruduğunu, özellikle teknik ve araştırma odaklı üniversitelerde dikkat çekici yükselişler yaşandığını göstermektedir.

Özellikle Gebze Teknik Üniversitesi, 91 basamaklık yükselişle 375. sıraya çıkarak ilk 400'e girmiş; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi teknik üniversiteler de üst sıralara doğru belirgin bir ivme yakaladı.

- "TEK TİP DEĞİL ÇOK YÖNLÜ VE TAMAMLAYICI..."

QS göstergeleri, Türk üniversitelerinin farklı alanlarda öne çıkan güçlü yönlerini de ortaya koydu:

Akademik ve İşveren İtibarında ODTÜ Türkiye lideri olurken, Araştırma Etkisinde Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi;

İstihdam Sonuçlarında Boğaziçi Üniversitesi; Sürdürülebilirlikte Koç Üniversitesi; Uluslararasılaşma ve Eğitim Kalitesinde Bilkent, Medipol ve Acıbadem Üniversiteleri öne çıktı.

Bu dağılım, Türkiye yükseköğretiminin tek tip değil, çok yönlü ve tamamlayıcı bir güç yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

- TÜRKİYE'NİN ÖNE ÇIKANLARI

Sonuçlar, Türkiye'nin, yükseköğretimde nicelikten niteliğe geçişin somut sonuçlarını aldığını gösteriyor; teknik üniversiteler ve araştırma odaklı kurumlarda belirgin sıçramalar görülüyor; işveren itibarı, araştırma üretkenliği ve uluslararasılaşma göstergeleri Türkiye lehine güçleniyor.

Sonuçlar, Türkiye'nin, yalnızca daha fazla üniversiteyle temsil edilen bir ülke değil, üst sıralarda kalıcı olma kapasitesini güçlendiren, araştırma ve istihdam odaklı bir yükseköğretim sistemine dönüştüğünü gösteriyor.

-İLK 500'DE 23 ÜNİVERSİTE

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda ilk 500'e giren üniversiteler ile sıralamaları şu şekilde oldu:

ODTÜ (116), İTÜ (124), Koç Üniversitesi (143), Sabancı Üniversitesi (148), Boğaziçi Üniversitesi (153), Bilkent Üniversitesi (182), Hacettepe Üniversitesi (199), İstanbul Üniversitesi (226), Ankara Üniversitesi (244), Yıldız Teknik Üniversitesi (264), Gazi Üniversitesi (286), Ege Üniversitesi (367), Gebze Teknik Üniversitesi (375), Marmara Üniversitesi (391), İstanbul Gelişim Üniversitesi (441), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (444), Dokuz Eylül Üniversitesi (453), Abdullah Gül Üniversitesi (467), Özyeğin Üniversitesi (467), Erciyes Üniversitesi (471), Anadolu Üniversitesi (476), Bahçeşehir Üniversitesi (480), Selçuk Üniversitesi (495).

- ÖZVAR: "BAŞARILI SONUÇLAR TESADÜF DEĞİL"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçların Türkiye'nin yükseköğretimde istikrarlı yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na yön veren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Özvar, "Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil. Özellikle son yıllarda üniversitelerimizle birlikte düzenli olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.