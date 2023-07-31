QUA Granite, Ahşabın Sıcak Dokusunu Granitin Sağlamlığıyla Buluşturuyor

QUA Granite, yeni 20x120 cm ürünleriyle ahşabın doğal güzelliğini tabiata zarar vermeden iç ve dış mekanlara taşıyor. Doğaya sahip çıkılarak, hiçbir ağacı incitmeden üretilen 20x120 cm ahşap görünümlü granit ürünler, parkelere göre daha ekolojik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, doğal ahşaptan farklı olarak sahip olduğu tutarlı desen ve renk opsiyonları ile mekânın tarzına ve atmosferine en uygun seçenekleri sunuyor. Suya ve neme karşı yüksek dirence sahip olan ahşap görünümlü granitler, ıslak hacimlerde de güvenle kullanılabiliyor.



Müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve sürdürülebilir alternatifler üretmek için sürekli olarak Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ifade eden QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: "Ahşap döşemeler, ormanların tahrip olmasına yol açtığından, doğal habitatların yok olmasına neden oluyor. Bu sebeple, QUA Granite olarak doğaya sahip çıkan yaklaşımımız doğrultusunda sürdürülebilir bir alternatif olan 20x120 Ahşap Görünümlü Granit serilerimizi hayata geçirdik. Bu serilerimizle estetik ve dayanıklılığın mükemmel uyumunu müşterilerimize sunarak yepyeni ve çevre dostu bir deneyim vaat ediyoruz. Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisine sahip olan QUA Granite olarak, ahşap görünümlü granitlerimiz için açtığımız üretim hattımızda yıllık 10 milyon m2'lik bir üretim kapasitesi ile üretim yapan sektördeki tek firma konumundayız. Dış etkenlere karşı çok dayanıklı olan ahşap görünümlü granitlerimiz, ısı farklarından etkilenmiyor, renk değiştirmiyor ve mevcut görünümlerini bakım gerektirmeden yıllarca koruyabiliyor. Ahşap döşemeye göre bakımı ve temizliği daha kolay olan bu granitlerin çevreye kimyasal salınımları bulunmadığından sağlık açısından da oldukça güvenilirdir."

Çizilmelere, eziklere ve yıpranmaya karşı ahşap döşemelere göre daha dayanıklı olması sayesinde yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlar ile evcil hayvanlı evler için ideal bir seçim olan ahşap görünümlü granitler okul, restoran gibi halka açık yerlerde de kullanılabiliyor.

QUA Granite'in 20x120 cm Ahşap Görünümlü Granit serisi ve daha fazla teknik granit serisine qua.com.tr'den ulaşabilirsiniz.