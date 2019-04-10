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Rabia Naz'ın ölümü: Acılı baba 3 hafta süreyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altında tutulacak

Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacak. Görele Sulh Ceza Hakimliği'nin Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ederek, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdiği Şaban Vatan, 'Ben kızını, canını kaybetmiş bir babayım' dedi.

  • DHA
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Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 13 Nisan'da Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, 'ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması' sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu bildirildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti. Baba Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak, kızının ölümüne neden olanların bulunmasını istedi.
 
 
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada iddia ve ihtimallerin titizlik ile değerlendirildiğini vurgulayarak, 'olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığını' bildirdi.
 
 
Görele Sulh Ceza Hakimliği, kızının ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atan baba Şaban Vatan'ı akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti. Hakimlik, babanın, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulması kararı verdi. Şaban Vatan karara, Giresun Sulh Ceza Hakimliği'nde itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti.
 
 
Karara tepki gösteren Şaban Vatan, şunları söyledi:
 
"Acımızla baş başa kalamadan, kızımın yasını tutamadan, bu tür olayların peşine düştüm. Bir dedektif gibi çalıştım. Kızıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Ben kızımı kaybettim, öleni geri getiremem. Bu çabam Rabialar ölmesin diye. Bugün benim doğum günüm. Böyle bir günde gözetim altında tutulmam gerektiğine dair bir karar gönderdiler. Ben kızını, canını kaybetmiş bir babayım. Benim dünyam, benim hayatım elimden alındı." 

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