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Rabia Naz'ın şüpheli ölümü: Olay yeri incelemesi yapan polislere soruşturma

Giresun'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz için yürütülen soruşturma kapsamında 60'a tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi. Öte yandan, olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında da 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başladığı kaydedildi.

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Giresun'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz için yürütülen soruşturma kapsamında 60'a tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi.
 
Öte yandan, olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında da 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başladığı kaydedildi.
 
Ayrıca, adli kaynaklar olayda intiharın oldukça düşük bir ihtimal olduğu görüşünü paylaştı.
 
Hatırlanacağı üzere Hakim ve Savcılar Kurulu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" talebi doğrultusunda inceleme başlatmıştı.
 
Baba Vatan'ın başvurusu HSK gündeminde öne çekilerek öncelikli olarak ele alındığı, kurulun, 11 Nisan Perşembe günlü toplantısında görüşülen başvuruyla ilgili olarak inceleme izni verildiği kaydedildi.
 
Adalet Bakanı Gül de gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada konunun yakından takipçisi olacaklarını vurgulamıştı.
 
(Yeni Şafak)

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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