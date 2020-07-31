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  • Radar için uyarmak istedi: Beyzbol sopasıyla dayak yedi, hastanelik oldu
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Radar için uyarmak istedi: Beyzbol sopasıyla dayak yedi, hastanelik oldu

İzmit'te Muhsin Ersin (51), yolda radar olduğu konusunda uyarmak için önünde giden aracın sürücüsüne selektör yaptı. Ancak yanlış anlayan sürücü, Ersin'i çıkan kavgada beyzbol sopasıyla dövüp, hastanelik etti. İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 14:19 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:19
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Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Muhsin Ersin, önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı. Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Muhsin Ersin’e “Neden selektör yapıyorsun” diye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin Ersin’i dövdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.

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