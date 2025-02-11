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Radyonun Yıldızları'ndan Alem FM'e 3 Ödül!

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel düzenlenen 'Radyonun Yıldızları' ödül töreninde, 21 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödülleri verildi. Törende Alem FM'den Fatih Yıldırım, Gonca Büyükbayraktar ve Serdar Gökalp da ödüllerini aldı.

11 Şubat 2025 Salı 12:00 - Güncelleme:
Radyonun Yıldızları'ndan Alem FM'e 3 Ödül!
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Esenler Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni", radyo programcıları ve sanatçıları bir araya getirdi. 34 bin dinleyicinin oylarıyla 21 kategoride geçtiğimiz yılın radyo programcıları, radyo istasyonları ve ses sanatçılarının ödüllendirildiği gece, radyo programcısı Cenk Sarıkaya'nın sunumuyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, radyo programcıları ve çok sayıda konuk katıldı.

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı Fatih Yıldırım

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı Ödülü Alem FM Yayın Koordinatörü ve Radyo Programcısı Fatih Yıldırım'a takdim edilirken; 'Yakın zamanda Alem FM'de 10. yılımı kutladım, üstüne bu ödül çok güzel geldi. Oy kullanan, seven ve dinleyen herkese teşekkür ederim.' Fatih Yıldırım, ödülünü duayen radyo programcısı Ataullah Arvas'ın elinden aldı.

Yılın En İyi Haber Radyo Spikeri Gonca Büyükbayraktar

Ödülünü duayen haber spikeri Cem Öğretir'den alan Alem FM Haber Spikeri Büyükbayraktar, 'Ödülümü Cem Öğretir'in elinden almak çok büyük onur öncelikle. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçlerde bazen çok da güzel haberler veremiyoruz ama daha güzel anlarda ve zamanlarda sizlerle olabilmek dileğiyle... Oy veren destekleyen herkese çok teşekkür ederim.'

Ömür Boyu Başarı Ödülü Serdar Gökalp

Radyo dünyasına iz bırakan isimlere de ödülleri takdim edilirken Ömür Boyu Başarı Ödülü, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından Serdar Gökalp'e takdim edildi.

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