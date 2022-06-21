Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı

Maltepe D-100 Karayolu İdealtepe Köprüsü'nde dün 18.00 sıralarında, 34 DKG 841 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çalcı (54), aniden rahatsızlanınca aracını durdurdu. Yoldan geçen sürücülerden yardım isteyen Çalcı'ya sağlık çalışını olduğunu söyleyen bir kadın ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çalcı'ya uzun bir süre kalp mesajı yapan sağlık çalışanı, ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağladı. Kadının, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına tepki göstermesi ise dikkat çekti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Çalcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çalcı'nın özel bir hastanede şoförlük yaptığı öğrenildi.

Olayı gören Mikail Danış, "Sürücü kalp krizi geçirdi, yoldan geçen bir kadın sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale eden kadın sağlık çalışanıydı sanırım. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca müdahale de bulundu. Sürücünün bilinci gelip gidiyordu" dedi.