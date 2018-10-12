Rahip Brunson kimdir davası ne zaman saat kaçta? ABD ile Türkiye krizi Rahip Andrew Brunson davası nasıl sonuçlanacak? Brunson ne zaman hakim karşısına çıkacak? Rahip Brunson serbest kalacak mı? Brunson davası ve kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Türkiye'de yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson hakim karşısına çıkıyor. Amerikalı Pastör Andrew Brunson kim olduğu araştırılıyor. Andrew Brunson, son günlerde en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. FETÖ ve PKK'ya yardım suçundan tutuklanan Papaz Andrew Brunson kısa süre önce cezaevinden tahliye oldu ancak ev hapsine alındı. Merakla beklenen Rahip Andrew Brunson'un davası bugün görülecek. Brunson ile ilgili çıkan son haberlerle dolarda bir miktar düşüş yaşandı. Vatandaşlar son gelişmelerin detaylarını öğrenmek için araştırma yapıyor. ABD ile Türkiye arasındaki krizin aktörü Rahip Andrew Brunson'un duruşması odaklandı. Vatandaşlar gündemin ilk sırasındaki davayı merak ediyor. ABD'li rahip Brunson'un davası için geri sayım başladı. Türkiye'de yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'un cezası belli oluyor. 25 Temmuz'da tutukluğu ev hapsine çeviren İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Brunson'a elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti. Brunson 12 Ekim'de bir kez daha hakim karşısına çıkacak.. Davanın saati konusunda henüz bir bilgi yok. Ayrıntılar ve yeni gelişmeler star.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

ABD'den Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Rahip Brunson'a ilişkin açıklama yaptı.



ABD Dışişleri Sözcüsü, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz. Brunson'un serbest bırakılması İki ülke ilişkileri için önemli bir adım." ifadesini kullandı.



NTV'de yer alan bilgiye göre, Sözcü, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak da "Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu kurması memnuniyet verici" açıklamasını yaptı.



Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ve geçen 25 Temmuz'da ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier bugün evinde ziyaret etmişti.



Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak.

BRUNSON DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?



Beyaz Saray Rahip Brunson'un yarınki duruşmada serbest bırakılmasını umuyor. İddialara göre; Washington ve Ankara arasında gizli bir anlaşma sağlandı. Anlaşma gereği İzmir'deki evinde ev hapsi süren Rahip Brunson, 12 Ekim Cuma günü (Yarın) görülecek duruşma sonrasında serbest bırakılarak ülkesine dönecek. Bunun karşılığında Beyaz Saray Türkiye'ye yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımları hafifletecek.



Türkiye'de yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson hakim karşısına çıkıyor.







DOLAR'DA HIZLI DÜŞÜŞ

Brunson'ın serbest kalacağına dair haberlerin basında yer almasının ardından ekonomi de hareketlendi. Türk lirası, dolar karşısında hızla değer kazanmaya başlarken dolar da dakikalar içerisinde düşüşe geçti.



EURO VE DOLAR KURU DÜN NE KADARDI?

11 Ekim 2018 Saat 22:15 itibarı ile DOLAR KURU : 5.92 TL

11 Ekim 2018 Saat 22:15 itibarı ile EURO KURU : 6.88 TL



Bugün sabah saatlerinden itibaren aşağı yönlü bir eğilim içerisinde olan kur, zaman zaman yeniden 6 bandına ulaşsa da, yeniden bu aşağı yönlü bir grafik çiziyor.



Dolar kuruyla birlikte altın fiyatlarında da bir gerileme göze çarparken, BIST 100 Endeksinde önceki günün kapanış seviyesine göre bir artış gözlemleniyor.



ABD BASININDAN TÜRKİYE İLE GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI

Amerikan basını, yarın duruşması görülecek olan Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için ABD ile Türkiye arasında gizli bir anlaşma sağlandığını yazdı.



ABD basını, bugün duruşması görülecek olan Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması için ABD ile Türkiye arasında gizli bir anlaşma sağlandığını, buna karşılık Beyaz Saray’ın Türkiye’ye yaptırımları “hafifleteceğini” iddia etti.





NBC News'teki habere göre; Amerikalı Rahip Andrew Brunson'un Türkiye'deki 2 yıllık tutukluluktan sonra salıverilmesi bekleniyor. Beyaz Saray Rahip Brunson'un bugünkü duruşmada serbest bırakılmasını umuyor. İddialara göre; Washington ve Ankara arasında gizli bir anlaşma sağlandı. Anlaşma gereği İzmir'deki evinde ev hapsi süren Rahip Brunson, 12 Ekim Cuma günü (Yarın) görülecek duruşma sonrasında serbest bırakılarak ülkesine dönecek. Bunun karşılığında Beyaz Saray Türkiye'ye yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımları hafifletecek. Detayları belli olmamakla birlikte anlaşmanın, Türkiye üzerinde uygulanan ekonomik baskının azaltılması sözünü içerdiği de belirtiliyor.



RAHİP ANDREW BRUNSON

Amerikalı Protestan din adamı Papaz Andrew Brunson 20 yıldır eşiyle beraber İzmir'de yaşıyor.



NEDEN TUTUKLANDI?

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül 2016 daki yazısına göre, Pastör Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson’un ‘G-82 (Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet tahdit) kodu’ kapsamına alındığı belirtilerek, ‘ülkemizden çıkışlarının yaptırılması’ istendi.



Yazı üzerine İzmir Emniyeti, Brunson çiftinin kaldığı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki eve gitti. Evde kimseyi bulamayan polis, kapıya çağrı kâğıdı bıraktı. 7 Ekim’de polis merkezine giden çift, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.



Papaz FETÖ'den tutuklandı. Brunson çiftinin misyonerlik yaptığı, bir şemada isimlerinin yer aldığı ve yurtdışından kendilerine kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Eşi Norine serbest bırakılırken, Göç İdaresi’ne bağlı gözetim merkezinde tutulan Brunson, çıkarıldığı mahkemede FETÖ üyeliğinden tutuklandı.



ABD, TÜRKİYE'DEN NE İSTEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de kasım ayından bu yana FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürülmüştü. ABD basınındaki habere göre konu heyetlerarası görüşmede gündeme geldi. Brunson'a ilişkin meseleyi ilk önce Trump daha sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence açtı.





Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında Trump'ın Papaz Brunson'ın serbest bırakılması konusunda 3 kez talepte bulunduğu ve acilen ABD'ye iadesini istediği aktarıldı. Görüşmeden önce Trump ile görüşen avukatı Jay Sekulow da Trump'ın kendisine papazı kurtarmak için söz verdiğini açıklamıştı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklama şöyleydi:

"ABD Başkanı Donald J. Trump, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş; görüşmede ülkelerimiz arasındaki derin ve çok yönlü ilişkinin nasıl daha da güçlendirilebileceği ele alınmıştır. Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenliğine ilişkin taahhüdünü ve terörün her türüyle mücadele edebilmek için birlikte çalışmaya duyulan gereksinimi yinelemiştir.



Başkan Trump, Pastör Andrew Brunson’ın hapsedilmesine de değinmiş; Türk Hükümeti’nin Brunson’ı ivedilikle Amerika Birleşik Devletleri’ne iade etmesini talep etmiştir. Başkan Trump, gelecek hafta gerçekleştireceği uluslararası ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini de ifade etmiştir"

BRUNSON NE ZAMAN VE NEDEN TUTUKLANDI?

İddianamede yer alan yazışmalara göre, İçişleri Bakanlığı, Ağustos 2016'da yazdığı yazıyla süresiz oturma izni başvurusunun "kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından" uygun bulunmadığını ve reddedildiğini belirtti..

BRUSON HAKKINDAKİ İDDİANAMEDE NE SUÇLAMALAR VAR?

İddianamede, Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek"suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.



Anadolu Ajansı'nın ayrıntılarını yayımladığı iddianameye göre, Brunson'ın terör örgütü fetö üyeleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.Rahip Brunson'ın temas kurduğu isimler arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın da yer aldığı öne sürüldü.

İddianamede kilisesinde PKK ile FETÖ terör örgütünü "övücü ve bölücü içerikli konuşmalar" yapmakla suçlanan Brunson'ın evindeki aramalarda "çok sayıda dijital materyal" ele geçirildiği vurgulandı.

AMERİKALI PASTÖR ANDREW BRUNSON KİMDİR?



Brunson 50 yaşında, Kuzey Karolina doğumlu. 7 çocuklu Evanjelik misyoner bir ailenin en büyüğü. Ailesindeki ilk papaz değil, akrabalarının çoğu misyoner. Bir Hristiyan Üniversitesi olan Wheaton Koleji'nden mezun. Doktorası var. Eşi Norine de 50 yaşında. O da misyoner bir aileden geliyor. Üniversitede tanıştılar. Ağustos 1987'de evlendiler. Biri kız üç çocukları var.



Türkiye'ye de 1993'te, ilk çocukları dünyaya geldikten hemen sonra taşındılar. Evanjelik Kilisesi'nin “World Witness” yani “Dünyanın Tanığı” misyonerlik kuruluşu onlara Türkiye’de görev verdi. World Witness’in 100 yılı aşkın süredir, özellikle Müslüman ülkelerde misyonerlik faaliyeti yürütüyor. Bu amaçla kiliseler kurdukları ülkelerden biri de Türkiye… Rahip Brunson’un tutuklanmasından sonra şu açıklamayı yaptılar: ”Brunson kendisine verilen görevi yerine getirdi” Brunson kendisine verilen görev kapsamında 2010'da İzmir'deki Diriliş Kilisesi'ni kurdu. Evanjelizm mezhebine bağlı kilisenin yaklaşık 25 üyesi var.



İsimleri Jordan, Blasie ve Jacqueline. Jordan ve Blasie Türkiye doğumlu. Hepsi Türk okullarında eğitim aldı. En büyükleri Jacqueline, geçen sene Kuzey Karolina Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı sene, babası hapisteyken Amerikalı bir askerle evlendi, Furnari soyadını aldı. Düğün için babasının ABD’ye dönmesini bekliyor. Texas'ta yaşıyor. Jordan'sa Cornell Üniversitesi'nde okuyor. En küçükleri Blaise lise öğrencisi.



RAHİP BRUNSON DAVASI



İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi.



İDDİANAMEDEN



Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.



Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.





Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.