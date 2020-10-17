Rahmi Koç koronavirüse yakalandı! Rahmi Koç kaç yaşında?

17 Ekim 2020 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:08

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Amerikan Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rahmi Koç'un 9 Ekim'deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda koronavirüs kaptığı öne sürüldü. Peki Rahmi Koç kaç yaşında?

Amerikan Hastanesi tarafından yapılan basın açıklamasında Rahmi Koç'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

RAHMİ KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Rahmi Koç, Ekim'in 9'unda 90 yaşına girdi. Rahmi Koç hakkında Amerikan Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir.” denildi.

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç 9 Ekim 1930 tarihinde Ankara'da doğdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde (ABD) İşletme eğitimi aldı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Ankara'da,Otokoç şirketinde çalışmaya başladı.

1960 yılında Koç Topluluğu'nu Ankara'da temsil eden Koç Ticaret'e geçti. 1963 yılında kurulan Koç Holding'in Ankara'da bulunan şirket merkezinin 1964 yılında İstanbul'a taşınmasıyla birlikte Rahmi Koç da İstanbul'a taşınarak Koç Holding A.Ş Genel Koordinatörü oldu.

Bundan sonra sırasıyla 1970 yılında İcra Kurulu Başkanı, 1975 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980 yılında İdare Kurulu Başkanı oldu.

30 Mart 1984 tarihinde merhum Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılınca, Rahmi Koç Başkan seçildi. 4 Nisan 2003 tarihinde emekli olunca büyük oğlu Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Rahmi Koç bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı aldı.