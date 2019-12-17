Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılarak, protezi ameliyat ile değiştirildi. Bu haberlerin duyulmasının hemen ardından Rahmi Koç sağlık durumu nasıl? Rahmi Koç kaç yaşında kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Rahmi Koç hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

RAHMİ KOÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılarak, protezi ameliyat ile değiştirildi.

RAHMİ KOÇ KAÇ YAŞINDA KİMDİR?

Rahmi Mustafa Koç, 9 Ekim 1930 doğumlu başarılı iş adamı. Koç Holding yönetimini babası ünlü iş adamı Vehbi Koç’tan devralan Rahmi Koç, 4 Nisan 2003 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığını oğlu Mustafa Koç'a devretti. 19 Eylül 2004 tarihinde denize açılan Koç, yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirdi.

Rahmi M. Koç, 9 Ekim 1930 tarihinde Koç Holding’in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un dört çocuklarından ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül- 1938, Suna Kıraç- 1941) dünyaya geldi. Koç, ilköğretim eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul’da Robert Kolej’e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için Amerika’ya giden Rahmi Koç, Johns Hopkins University B.A. Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde okudu.

1958 yılında İstanbul’da Harp Akademileri'nde yedek subay olarak yaptığı askerliğinin ardından Koç Şirketler Topluluğu’nda çalışmaya başlayan Rahmi Koç, Ankara’da Otokoç Şirketi’nde görev aldı ve 1960 yılında da Koç Ticaret A.Ş.’ye geçti. Koç, 1963 yılında kurulan Koç Holding’in şirket merkezinin, 1964 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşınmasının ardından Koç Holding A.Ş. Genel Koordinatörlüğü’ne başladı ve İstanbul’a yerleşti.

Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi’nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı'na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu. Babası Vehbi Koç’un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı’nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984’de Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 7 Kasım 1994 tarihinde yapılan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) toplantısında 1995-1996 yılları için ICC Başkanı olarak seçilen Rahmi Koç, 4 Nisan 2003 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı oğlu Mustafa V. Koç'a devretti. Kendisi de daha önce babasının yaptığı gibi Koç Holding Şeref Başkanlığı’nı üstlendi.

Ayrıca Alman Hükümeti tarafından Grosses Verdienst Kreuz ödülünü alan Koç, 18 Haziran 2001'de İtalya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine olan katkılarından dolayı İtalyan Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

Rahmi Koç’a Fahri Doktora Ünvanları veren çeşitli üniversiteler şunlardır:

21 Mayıs 1998 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi,

28 Eylül 1998 tarihinde Anadolu Üniversitesi,

14 Mayıs 1999 tarihinde Ege Üniversitesi,

14 Haziran 2000 tarihinde Bilkent Üniversitesi,

23 Nisan 2001'de Köstence Ovidius Üniversitesi

Rahmi Koç, 27 Ekim 1997 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından ülkemizde eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptığı katkılardan dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

Roteryen olan Rahmi Koç, 1957 yılında Çiğdem (Meserretçioğlu) Simavi ile evlendi. 1973 yılında boşanma gerçekleşti. Mustafa Koç (d.1960), Ömer Koç (d.1962), Ali Koç (d.1967) adlarında üç çocuğu vardır.