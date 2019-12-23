Rahmi Özkan'ın torunu neden öldü? Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında?

23.12.2019 10:33 - Güncelleme: 23.12.2019 10:33

Rahmi Özkan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Özkan'ın torunu neden öldü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayata gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan’ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Rahmi Özkan ve Rahmi Özkan'ın torunu hakkında tüm detaylar haberimizde..

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İş, sanat ve sosyete dünyasının yanı sıra, yeraltı dünyasından birçok kişinin avukatlığını yapan Hüseyin Rahmi Özkan olan ünlü avukat, 1939 yılında Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu ilçede, liseyi ise Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde tamamladı. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdikten sonra derneklerde aktif olarak yer aldı. Rahmi Özkan, fakültedeki talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar sonucu önce hukuk fakültesi talebe o tarihteki üniversitelerin üst teşekkülü olan Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti. Milli Türk Talebe Birliği genel kurul başkanlığına, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul icra konseyi başkanlığına 1961 yılında seçildi. Bu görevini 1963 yılına kadar sürdürdü.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Müge Anlı‘nın televizyonda sunduğu “Tatlı-Sert” isimli bir programının avukatlığını üstleniyor. Daha önce de Serap Ezgü‘nün programında danışman olarak görev aldı. Her ne kadar Müge Anlı programıyla tanınırlığı artırsa da bir döneme damga vuran Rahmi Özkan, Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına da konuk olarak katılmıştı. Rahmi Özkan’ın kızı Sahra Özkan, İstanbulspor'un eski futbolcularından Serdar Kızılavaz'la evli.

RAHMİ ÖZKAN'IN TORUNU NEDEN ÖLDÜ?

Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Deha Uğur Özkan’ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.