24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Rakka'da tarım arazileri sular altında kaldı

Suriye'de aşırı yağışlar sonrası Rakka vilayetindeki Balikh Nehri'nin taşmasıyla binlerce dönüm arazi su altında kaldı.

AA24 Mart 2026 Salı 21:44 - Güncelleme:
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, bölgedeki Balikh Nehri'nde taşkına neden oldu.

Taşkın sonucu nehir yatağının yakınlarında bulunan binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Aşırı yağışlardan zarar gören çiftçiler, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Ülkede son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle başta zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplar olmak üzere bazı yerleşim alanları ve binlerce dönümlük tarım arazileri zarar gördü.

