Ramazan alışverişi Kovid-19 nedeniyle online mecraya kaydı

AA 23 Nisan 2020 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:34

Ramazanda kullanıcıların dijital alışkanlıklarındaki değişimi ortaya koymak için yapılan araştırma, mobil cihazların insanların hayatında ne tür bir role sahip olduğunu gösterdi.



Mobil davranışı daha iyi anlamak için yapılan araştırma aynı zamanda insanların günlük tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağladı.



Yüzde 20'si 18-24, yüzde 26'sı 25-34, yüzde 13'ü 35-44, yüzde 4'ü ise 45 yaşında olan katılımcıların, yüzde 39'u erkek, yüzde 61'i kadınlardan oluştu.



Araştırmaya göre, evde izolasyon içinde olan toplumun alışkanlıklarında da farklılıklar gözlemleniyor.



Katılımcıların yüzde 32'si ramazanda özellikle akıllı telefonlarında daha fazla zaman geçireceğini söyledi.



Araştırmadaki katılımcıların yüzde 75'i gün içinde, yüzde 18'i iftardan sonra, yüzde 8'i ise sahurda mobil cihazları ile vakit geçireceklerini belirtti.



Koronavirus salgını nedeniyle mobil oyunlara ayrılan zamanın ramazanda daha da artacağını öngören araştırmada, katılımcıların yüzde 72'si mobil oyun oynamak için akıllı telefonlarını kullandığını ifade etti.



Katılımcıların yüzde 41'i ise ramazanda mobil oyun oynamak için daha fazla zaman harcayacağını bildirdi.



Geçen yıl ramazanda özellikle gündüz saatlerinde ve sahur vakitlerinde mobil oyunlarda geçirilen vaktin arttığı gözlemlenmişti. Bu yılki araştırma, kullanıcı alışkanlıklarının bu şekilde artarak devam edeceğini gösterdi.

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