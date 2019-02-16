Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?)

2019 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Müslüman vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği Ramazan başlangıcına ilişkin beklenen açıklama geldi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2019 Ramazan ayının idrak edileceği tarih merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimle birlikte Ramazan başlangıcı ve bayram tarihi ile ilgili detaylar belli oldu.

2019 Ramazan ayı ve bayram tatili milyonlarca kişi tarafından şimdiden merak konusu olurken oruçların ilk ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Müslümanların heyecanla beklemiş olduğu Ramazan ayı yaklaşıyor.



Müslümanların sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ



3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.



2019 Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayı bu yılda güzelliklerle eda edilecek. Vatandaşlar ilk orucun hangi akşam tutulacağını merak ediyor.



Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı bu yıl da vatandaşlar tarafından tarafından eda edilecek. Dini vazifelerini yerine getirebilmek için bekleyen vatandaşlar 2019 Ramazan ayının başlayacağı zamanı araştırıyor.



İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ



Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.



Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Dini günler listesindeki açıkamaya göre; 2019 Ramazan başlangıç tarihi 6 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 3 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor.



2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 08 Mart 2019'da başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:



“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)



“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2019 Ramazan Bayramı, 5 Haziran 2019 Salı günü başlıyor, Ramazan Bayramı ikinci günü 6 Haziran 2019 Çarşamba günü, 7 Haziran 2019 Ramazan Bayramı Perşembe günü.

2019 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Ramazan Bayramı tatili, 9 gün olma durumu var. Tatil, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanacak. 4 Haziran 2019 Pazartesi günü, Arefe gününe denk geliyor. Arefe günleri, resmi tatil olarak yarım gün olarak açıklanıyor. Pazartesi günü ile bayram sonrası Cuma günü tam tatil ilan edilirse, 9 gün tatil olma durumu gerçekleşebilir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ



Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:



“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”



3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.





RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?



Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:



* Oruç tutmak



* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak



* Kur'an okumak



* Namazları cemaatle kılmak



* Sahur yapmak



* İftar ettirmek



* Kadir Gecesini aramak



* Sabretmek



* İhsan ve ikramda bulunmak



* Tövbe etmek



* Cenneti istemek



* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek



* Ramazan umresi yapmak



* Açları doyurmak