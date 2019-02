Ramazan ayı orucu ilk ne zaman tutulacak? (2019 Ramazan Bayram'ı tatili kaç gün?)

2019 Ramazan ayının başlayacağı tarih milyonlarca müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Henüz oldukça uzun bir zaman olmasına rağmen 2019 Ramazan ayına yönelik araştırmalar başladı. Mübarek Ramazan ayının 2019 yılı içinde hangi zaman aralığına denk geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgileri öğrenmek istiyor.

Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılarak oruç ibadetinin yapıldığı Ramazan ayına yönelik beklentiler, ocak ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte arttı. İşte, Diyanet'in verdiği bilgiler ışığında 2019 Ramazan ayının başlayacağı tarih...



2019 Dini günler takvimini sizler için araştırdık. Diyanet'in belirlediği takvimden edinilen 3 ayların ve Ramazan'ın başlangıç tarihi hakkındaki detayları sizler için derledik.





2019 Ramazan ne zaman başlıyor?



Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylar olan 3 aylar için geri sayım başladı. Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 08 Mart 2019'da başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019, Pazar'a denk geliyor.



Üç aylar ne zaman başlayacak?



Bu yılki Dini takvime göre üç aylar 08 Mart 2019'da başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda 'Bayram'a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:



“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"



2019 Ramazan ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?



Ramazan'ın 1. günü 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayıp, 4 Haziran 2019 Salı günü ise son bulacak.



2019 Ramazan Bayramı ne zaman?



3 Haziran Ramazan Bayramının arifesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3. günüdür.

DİYANET TARİH VERDİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İslam dininde en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayı, tüm müslüman insanların içinde büyük hisler uyandırmaktadır. Ramazan ayının önemi Kuran-ı Kerim’in bu ayda indirilerek indirilişinin sona ermesi olarak bilinmekte olup, Kuran’da Kadir Gecesi olarak bahsedilen önemli gece Ramazan ayının içerisinde bulunmaktadır. Ramazan ayında insanlar ibadetlerini yerine getirmek amacı ile oruç tutarlar. Ramazan ayı hakkında söylenmiş birçok söz ve rivayet bulunmaktadır. Ramazan ayının bereket ayı olduğu söylenerek, bu ayda Allah’ın insanlara daha fazla merhamet gösterdiği ve bereketlerini artırdığı kabul edilmektedir. Özellikle insanları kötülüklere yönlendiren şeytanın Ramazan ayında etkisiz olduğunu da bu konu ile ilgili rivayetler arasında yer almaktadır.



Ramazan Ayında Yapılanlar



Yatsı namazını takiben teravih namazı kılınır.

İmsak vakti gelmeden sahur yapılır ve imsak vakti geldiğinde yeme ve içme bırakılır.

İmsak vakti ile akşam ezanı arasındaki süreçte hiçbir şey yiyip içilmeyerek oruç tutulur.

Akşam ezanı ile birlikte oruç açılır.

Ramazan kumanyaları insanlara sunulmaktadır. Bu insanların yardıma muhtaç olduğuna dikkat edilmektedir.

Kuran’ı Kerim okumak için insanlar bir araya gelmektedir ve hatim programları düzenlenmektedir.

İyi davranışlar artarak, insanlar arası iletişim kuvvetlenmektedir.

Saygı, sevgi, yardımlaşma, paylaşım ve dayanışma kavramları sürekli gündemde olmaktadır.

Zekat, fitre ve sadaka yardıma muhtaç kişiler ile buluşturulmaktadır.

İnsanlar birbirlerine yardım etmektedir. Bu yardımlar hem maddi hem de manevi olmaktadır.

Ramazanda umreye gidilmektedir.

Ramazan Bayramı üç gün boyunca kutlanarak, yakınlar ziyaret edilmektedir.

Ev ziyaretlerinde ikramlar yapılmaktadır.



Türk kültüründe diğer ülkelerde olduğu gibi milli ve dini bayramlar yer almaktadır ve bu bayramlar Türk kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü gerek dini bayramlar gerekse milli bayramlar milleti bir arada tutan en önemli toplumsal değerlerdir.



Türk milleti için büyük bir önem taşıyan dini bayramlardan birisi de Ramazan bayramıdır. Bu yazımızda günümüzde ramazan bayramı nasıl kutlanmaktadır kısaca sizlere açıklayacağız.



İslam dini için kutsal olan ayların başında Ramazan ayı gelmektedir. Hatta Ramazan ayı için “On bir ayın sultanı” ifadesi kullanılmaktadır. Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutarlar ve kötü olan her şeyden daha fazla uzak durmaya çalışırlar ve bu sırada da sevap kazanarak Allah’ın rızasını kazanmak amacı ile güzel davranışlarda bulunurlar.



Türk toplumunda Ramazan bayramı geçmişten beri Müslümanların Allah’a verdikleri nimetler için şükür olarak kutlanan dini günlerdir. Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutan, yemeden içmeden ve her türlü zevk-sefadan uzak duran insanlar ramazan bayramı sabahı bayram namazı kılmak için camiye giderler ve bayram namazından sonra tüm Müslüman erkekler birbirleri ile bayramlaşırlar. Camide bayram namazından sonra insanlar mezarlıklara giderek ölmüş kişleri ziyaret ederler. Ayrıca Müslümalar ramazan bayramı boyunca tanısalar da tanımasalar da herkesin bayramını mübarek ederler ve birbirlerinin halini hatrını sorarlar.



Ramazan bayramı aynı zamanda insanları bir araya getiren, insanların kaynaşmalarını sağlayan özel günlerdir. İnsanlar özellikle Ramazan bayramında büyüklerini ziyaret ederek ellerini öperler ve bayramlarını kutlarlar. İnsanlar çocukları sevindirmek için onlara şeker ve harçlık verirler. Çünkü bayramlarda çocukları sevindirmek de büyük sevap kazandırmaktadır.



Oruç, İslam’da farz olan bir ibadettir. Oruç, yemeden, içmeden kesilme, cinsel ilişkiden uzak durma, gözü, eli, kulağı haramdan ve harama yakın olan şeylerden koruma anlamına gelmektedir. Günün belli zamanlarında belli yasaklardan uzak durma ve helal olan şeylerden de geri çekilme anlamına gelmektedir.





Oruç tutmak, farz olan bir ibadet olarak Müslümanlar için Ramazan ayında bir ay boyunca süren bir ibadettir. Ramazan ayı boyunca imsak saatinden akşam ezanı vaktine kadar Müslümanlar yemeden, içmeden dururlar. Haram olan şeylerden uzak dururlar. Bunlar dedikodu, gıybet, iftira gibi dille gerçekleşen haramlardır. Harama bakma, harama yaklaşma da oruçluyken daha büyük günahlara neden olmaktadır.



Oruç, Allah’ın emri olarak ibadet niyetiyle yapılmaktadır. Oruç tutmak, Müslümanların hassas olduğu bir ibadettir. Diğer inanç mensupları tarafından saygı duyulması gereken bir ibadettir. Oruç hicri senenin belli bir dönemi olan Ramazan ayında tutulmaktadır.

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Sahur Nedir?

Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir.

İftar Nedir?

Gün sonunda orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir.

Ramazan Ayında Orucun Yeri ve Önemi

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. [Tirmizi]

(Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.)

Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

(Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

(Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.) [Deylemi]

(Ramazan ayı gelince, "Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]

(Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]

(Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!) [Buhari]

(Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.) [Taberani]

(Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allahü teâlâ yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır.) [Buhari]

(Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.) [Müslim]

(Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi]

(Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar]

(Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır.) [Hatib]

(Oruç şehveti keser.) [İ. Ahmed]