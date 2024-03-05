İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,5803
  • EURO
    34,3393
  • ALTIN
    2147.24
  • BIST100
    8907.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
Güncel

Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı sağ bacağından tabancayla vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından muhtar taburcu edilirken, polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA5 Mart 2024 Salı 03:25 - Güncelleme:
Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
ABONE OL

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında bulunan Samet Ş. adlı şahıs, ramazan ayında davul çalmak istediğini Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a (40) söyledi.

DAVUL ÇALMA İSTEĞİNİ REDDETTİ, KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

Metin Kaplan ise Samet Ş.'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek teklifini reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'a tek el ateş etti. Sağ bacağına kurşun isabet eden Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. kaçtı.

ACİL HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.

Hastane yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla Metin Kaplan'ın ikamet ettiği Şehit Mehmet Sokak'taki binaya polis ekipleri sevk edildi.

MUHTAR TABURCU EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binada incelemelerde bulundu.

Metin Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan Samet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Kocaeli Körfez
  • Ramazan Davul Çalma
  • Muhtar Tabanca Saldırı
  • Polis Çalışma Başlattı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.