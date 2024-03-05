Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında bulunan Samet Ş. adlı şahıs, ramazan ayında davul çalmak istediğini Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a (40) söyledi.
DAVUL ÇALMA İSTEĞİNİ REDDETTİ, KURŞUNUN HEDEFİ OLDU
Metin Kaplan ise Samet Ş.'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek teklifini reddetti.
Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'a tek el ateş etti. Sağ bacağına kurşun isabet eden Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. kaçtı.
ACİL HASTANEYE KALDIRILDI
Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.
Hastane yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla Metin Kaplan'ın ikamet ettiği Şehit Mehmet Sokak'taki binaya polis ekipleri sevk edildi.
MUHTAR TABURCU EDİLDİ
Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binada incelemelerde bulundu.
Metin Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi.
Polis, kaçan Samet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.