Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dualarla idrak edildi

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

ANKARA

Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

İSTANBUL

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla, İstanbul'da camilerde program düzenlendi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Akşam namazından sonra başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler söylendi.

Programlarda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve İsrail'in saldırıları sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

EDİRNE

Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından vaaz verildi.

Özdemir, kandillerin duaların kabulü ve günahların affedilmesi umuduyla dolu geceler olduğunu söyledi.

Çıkışta vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil simidi dağıtıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

ADANA

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

MERSİN

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Toroslar ilçesi Halkkent Emir Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından şehitler ve Filistin için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

HATAY

Hatay'da Berat Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi.

İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

OSMANİYE

Osmaniye'de Berat Kandili münasebetiyle Bülbül Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında, ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BURSA

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BALIKESİR

Balıkesir'de tarihi Zağnospaşa Camisi'ndeki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin okunup duaların edildiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiye gelenlere kandil şekeri, meyve suyu ve lokum ikram edildi.

BİLECİK

İl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, dualar edildi.

İl Müftüsü Ali Erhun, yatsı namazı öncesi verdiği vaazda, "manevi iklim ayları" diye ifade edilen üç ayların ikincisi olan "Şaban" ayında olduklarını söyledi.

Ramazan ayına kısa süre kaldığını belirten Erhun, "Bu aylar, değişim yaşadığımız, gidişatımızı düzeltme gayretinde olduğumuz, ruh dünyamızı olgunlaştırdığımız ve ibadetler ile kulluk bilincine erdiğimiz zamanlardır. Bu zaman dilimleri, kulluk şuurunu artırmaya, manevi iklimi teneffüs etmeye ve geliştirmeye, insana ve kainata merhamet ve sevgi nazarıyla bakmaya ve ramazan ayında ise bu durumu doruk noktalara çıkaracağımız hazırlık günleridir." ifadesini kullandı.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

ERZURUM

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

Camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti. Program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ARDAHAN

Ardahan'da da Berat Kandili dolayısıyla camilere gelenler, namaz kılarak dua etti. Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

KARS

Kars'ın Kağızman ilçesindeki camilerde de dua edildi, cami çıkısında lokma dağıtıldı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Müftülüğünce merkez Sur ilçesindeki "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Celal Büyük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programa katılanlar, namaz kılıp dua etti.

Cami çıkışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ikramlarda bulunuldu.

ELAZIĞ

Ramazanın habercisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen cemaat namaz kıldı, dua etti.

Tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Namazın ardından cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

BATMAN

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, cemaatin kandilini kutladı.

SİİRT

Merkez Hacı Fethi Serin Cami'de yatsı namazından sonra "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda Kur'an-ı Kerim ve Filistinliler için dua okundu.

Cami çıkısında ikramlarda bulunuldu.

MARDİN

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlit okunan ve ilahilerin seslendirildiği programda ikramlarda bulunuldu.

ŞIRNAK

İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Cami çıkışında çeşitli ikramlar yapıldı.

BİNGÖL

Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve vaazı dinledikten sonra namaz kıldı.

Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Program sonrası bazı vatandaşlar lokum ve tatlı ikram dağıttı.

MALATYA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından başlayan programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından vatandaşlar namaz kıldı dua etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara gül suyu ile şeker ikram edildi.

Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde düzenlenen programla idrak edildi. Cami imam hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami çıkışında Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi.

ŞANLIURFA

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Beraat Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadet etti.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından mevlit okundu.

KİLİS

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz'ün namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

ADIYAMAN

İl Müftülüğünce Berat Kandili dolayısı ile program düzenlendi.

Emir Sultan Camisi'nde İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından vaaz verildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.