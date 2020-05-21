21 Mayıs 2020 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:11

Ramazan bayram arefesi ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Ramazan bayramına günler kala oruç tuttuğumuz ramazan ayının son günleri idrak edliyor. Vatandaşlar ramazan ayının son günlerinde Ramazan bayram arefesi ne zaman? Arefe günü ayın kaçında? sorularının cevabını merak ediyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ramazan bayram arefesinden başlayarak 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Arefe günü ayın kaçında? İşte bayram arefesi ve Ramazan bayramı günleri

Ramazan bayram arefesi bayramdan bir gün öncesidir. Ramazan bayram arefesi bu sene 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Arefe yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez. Arefe Günü'nün İslam 'daki karşılığı kurban bayramından önceki gün olarak tanımlanıyor. Türkçede ise Arefe Günü, "herhangi bir dini bayramdan öncesi" olarak biliniyor. Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor.

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

AREFE GÜNÜ DUALARI

Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:

"Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe anlamı:

"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arife gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'

İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:

'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran'

Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

Her kim bayram arefesinde bu duayı okursa büyük mükafata nail olur.