İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,941
  • EURO
    42,2017
  • ALTIN
    3756.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ramazan Bayramı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk
Güncel

Ramazan Bayramı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

IHA3 Nisan 2025 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk
ABONE OL

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönmeye başladı. Kente dönüş yapan vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler gerekli önlemleri alırken, havalimanında görevli polis ekipleri yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. İGA personeli de bagaj alım bölgesinde ve çıkışta yolculara yardımcı oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.