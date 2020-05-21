Ramazan bayramı kutlama mesajları 2020! Ramazan bayramı tebrik kartı

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:15 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:15

Ramazan bayramı kutlama mesajları 2020 ile vatandaşlar bayram sevincini sosyal medya hesaplarından sevdikleriyle paylaşıyor. Ramazan bayramı tebrik kartı ile uzaktaki eş, dost ve akrabalarınızın bayramını kutlayabilirsiniz. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle buruk geçecek olan Ramazan bayramını, Ramazan bayramı tebrik kartı veya Ramazan bayramı kutlama mesajları 2020 ile Facebook, WhatsApp ve Instagram üzerinden paylaşımlar yapıp uzaktaki sevdiklerinizin bayramını kutlayabilirsiniz. Birbirinden farklı 2020 Ramazan bayramı tebrik kartı ve Ramazan bayramı kutlama mesajları haberimizde.

Mübarek Ramazan ayını uğurladığımız son orucun tutulduğu Arefe gününden sonra 24 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Ramazan bayramı 24, 25 ve 26 Mayıs olarak 3 gün sürecek. 81 ilde Arefe günü dahil olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2020

Bu koronavirüs hastalığının ülkemizi terk ettiği nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum.

*Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

*Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Oruç ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun..

*Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

*Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramı’nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..

*Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

*Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak “merhabadır” bayramlar.

*Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

*Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

*Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

*Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

*Allah'u Teala bu mübarek Ramazan Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Ramazan Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

“Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.