Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı 9 gün tatili ne zaman, hangi gün başlayacak?

‘Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı 9 gün tatili ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak?’ ne zaman sorularına kutsal ayın bitimine kısa bir süre kala yoğunlukla araştırılmaya başladı. Müslüman vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getirirken bir taraftan da Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu ve kamu kuruluşlarının 9 gün tatil yapılacağı duyurusu sonrası vatandaşları ayrı bir heyecan sardı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takviminde Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağı resmi olarak açıklandı. Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran ise Ramazan Bayramı olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları ise Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İşte konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevapları haberimizin ayrıntılarında…

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildi. Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verilmişti;

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

BU YIL RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 Salı günü başlayıp, 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir."

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Aşure günü 9 Eylül 2019 tarihine denk gelecek. Aşure günü her yıl Muharrem ayının onuncu günü idrak ediliyor. Yılın geri kalanındaki son dini gün ise Mevlid Kandili olacak. Mevlid Kandili ise 8 Kasım 2019 Cuma gününe denk gelecek.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2019 Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Pazar günü. (Kadir gecesi Ramazan ayının son gününden birinde yer almaktadır. Tahmini gündür.)

3 Haziran 2019 Perşembe günü (Ramazan) arefe günüdür.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih şöyle;

Arefe Günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

1. Günü 11 Ağustos 2019 Pazar

2. Günü 12 Ağustos 2019 Pazartesi

3. Günü 13 Ağustos 2019 Salı

4. Günü 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2019 Salı - Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı - Ulusal Egemenlik ve ÇocukBayramı

1 Mayıs 2019 Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi - Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma - Zafer Bayramı

29 Ekim 2019 Salı - Cumhuriyet Bayramı