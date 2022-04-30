Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde “Türkiye Güven Huzur” uygulaması

Uygulama, metruk binalar, park- bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında , toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde 56bin 115 personel ve 204 dedektör köpeği ile 8 bin 461 noktada gerçekleşti.

Türkiye güven huzur uygulamasında; 7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçe kontrol edilmiş, 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi. 60 umuma açık yere işlem yapıldı.

Denetimlerde; bin 57 aranan şahıs yakalandı, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 18) kayıp şahıs bulundu. 384 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 41 şahıs gözaltına alındı.

499 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

145.848 araç kontrol edildi, 4.624 araca işlem yapıldı. Uygulamada 499 araç trafikten men edildi, 112 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1.256 paket kaçak sigara, 590 adet makaron, 3.000 kg kaçak tütün ile ele geçirildi.