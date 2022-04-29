Ramazan Bayramı öncesinde online otobüs bileti satışları rekor kırdı

Online otobüs, uçak ve feribot bileti platformu Obilet.com açıklamasına göre, akaryakıt fiyatlarının artması bir yandan otobüs ve uçak bileti fiyatlarına yansırken, bir yandan da özel araçla ve kiralık araçla yolculuğun maliyetini otobüs ve uçağa kıyasla daha çok artırdı. Bu nedenle bu yıl Ramazan Bayramı döneminde şehirler arası yolculuklarda özel araçla yolculuklar azaldı, otobüs ve uçağa yönelim arttı.

Uçakların kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle de online bilet satışlarında bu bayramın parlayan yıldızı otobüs oldu. Salgından bu yana seyahat kısıtlamalarının geçerli olmadığı ilk bayram olan Temmuz 2021 Kurban Bayramı dönemi ile Mayıs 2022 Ramazan Bayramı dönemi karşılaştırıldığında, son Kurban Bayramı yaz dönemine denk gelmesine rağmen, bu Ramazan Bayramı dönemine yönelik online otobüs ve uçak bileti satışlarında rekor rakamlara ulaşıldı.

Açıklamaya göre, perşembe gün sonu itibarıyla alınan istatistiklere göre bayram öncesi son cuma-cumartesi-pazar yolculuklarına yönelik online bilet satışları bir önceki Kurban Bayramı öncesindeki cuma-cumartesi-pazar yolculuklarına kıyasla otobüste yüzde 63, uçakta yüzde 21 yukarıda seyretti. Cuma-cumartesi satışlarıyla birlikte söz konusu artış oranlarının otobüste yüzde 70'e, uçakta ise yüzde 25'e ulaşmasının beklendiği kaydedilirken, Obilet.com'un bayram öncesi haftada 2012'de kurulduğu günden bu yana geçen 10 yıllık dönemdeki günlük ve haftalık satış rekorlarını kırdığı aktarıldı.

- BAYRAMDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞEHİRLER

Obilet.com'un verilerine göre, bu bayram döneminde bir önceki bayram dönemine göre, bilet satışları en çok artan hedef şehirler otobüste sırasıyla Erzincan, Batman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ olurken, uçakta ise Kıbrıs (Lefkoşa), Hatay, Diyarbakır, Iğdır ve Mardin başı çekti. Temmuz 2021'de geçen Kurban Bayramı'na oranla bu bayram için satışları en az artan şehirler ise mevsim farklılığı nedeniyle Batı ve Güney bölgelerdeki tatil yöreleri oldu.



Mevsimsel etki hariç değerlendirildiğinde ise bu bayram otobüs yolculuklarında Sinop, Tekirdağ, Artvin, Bartın ve Giresun, uçak yolculuklarında ise Balıkesir, Amasya, Kahramanmaraş, Denizli ve İstanbul'a yönelik bilet talepleri nispeten sönük kaldı.

- "OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARINDA ONLİNE KANALLARIN PAYI EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞTI"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, şunları kaydetti:

"Bu yıl bilet fiyatlarının yükselmesi nedeniyle talep bir ölçüde kısıtlanmış olsa da otobüsün fiyat anlamında göreceli olarak en avantajlı seçenek olarak kalması sebebiyle, özellikle online otobüs bileti satışlarında çok hareketli bir dönem geçiriyoruz. E-ticaret kullanımı yüksek kesimler olan özel araç kullanıcılarının yüksek akaryakıt ve köprü-otoyol geçiş maliyetleri, geleneksel uçak yolcularının ise taksi/transfer ücretleriyle birlikte tek yönde 1.000 TL'ye yaklaşan yolculuk maliyetleri nedeniyle otobüsü yeniden keşfetmeleri ile birlikte otobüs bileti satışlarında online kanalların payı bugüne kadarki en yüksek düzeylerine ulaştı. Biz de Obilet.com olarak 28 Nisan 2022 tarihinde günlük bilet satış rekorumuzu kırdık, ki bu rakamlara geçtiğimiz 2021 yılının Temmuz ayındaki uzun Kurban Bayramı döneminde dahi ulaşamamıştık. Pandemi tedirginliğinin ortadan kalkmasının da etki ettiğini düşündüğümüz bu trendin devam etmesi halinde 2022 Kurban Bayramı döneminde rekorlarımızı yenileyeceğimizi tahmin ediyoruz."