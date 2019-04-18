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Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi. 

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verildi: 

 "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." 

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sene Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 Salı günü başlıyor. 03 Haziran Pazartesi günü arefe, 04 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü, 05 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, 06 Haziran Perşembe Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü olacak.

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

2019 Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. 1 ay boyunca oruç tutulacak olan Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran tarihinde sona erecek.

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