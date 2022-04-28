Bayram tatili 9 güne çıktı mı? sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bayram tatili 9 güne çıkarılmaması halinde bayram tatili 5 gün yapılabilecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI?

Ramazan Bayramı'nda tatile veya memleketine gitmek isteyen vatandaşlar bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısında bayram tatili 9 gün olacağına dair bir bilgi verilmedi.

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da tatil süresi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü olmak üzere 3 gün tatil. Önceki hafta sonunun eklenmesiyle de birlikte bu süre 5 güne çıkıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe günü- 01.05.2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 02.05.2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 03.05.2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 04.05.2022 Çarşamba