Ramazan Bayramı tatilinde 110 bin ekip ve 210 bin emniyet personeli görev alacak

Aktaş, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de düzenlenen emniyet kemeri denetime katıldı.

Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların bayramını da kutlayan Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verdi.

Aktaş, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatiliyle birlikte kara yollarında hem araç hem de yaya yoğunluğu oluştuğunu söyledi.

Yoğunluktan dolayı birçok trafik kazasının yaşandığına dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu trafik kazalarında birçok insanımızı kaybediyoruz. Yine yaralanan birçok insanımız oluyor. Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak iş birliği içerisinde ülke genelinde bayram tatilinden kaynaklı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve en az kazayla bayramı geçirebilmek için büyük bir seferberlik başlattık. 8 bin emniyet, 2 bin civarında da jandarma ekibi olmak üzere, günlük yaklaşık 10 bin ekip ve 19 bin civarında personelimiz sahada olacak. Bayram tatilinin da içerisinde olduğu 1 haftalık süreçte 110 bin civarında ekip ve 210 bin personel sahada görev alacak."

Aktaş, vatandaşlardan başta hız limitleri ve emniyet kemeri olmak üzere bütün trafik kurallarına uymalarını isteyerek, yapılan istatistiki çalışmalarda kazaların büyük bir kısmının varış yerine gelmeden az önce olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Bu bayramda emniyet kemerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Aktaş, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Vali Tekbıyıkoğlu da Kırıkkale'nin Türkiye'nin en önemli güzergahlarından birisi olduğuna ve trafik yoğunluğunun artmaya başladığına dikkati çekerek, gerekli önlemlerin alındığı kaydetti.

Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis ve jandarma ekipleriyle iftar yaptı.