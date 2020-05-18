18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:18 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:18

Erdoğan alınan kararları Ulusa Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Toplantıda seyahat kısıtlamaları da gündeme gelecek.

İlk etapta 7, geçtiğimiz hafta ise 9 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda 9 ilde yaşanan son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak.

Kısıtlamanın sürdüğü 15 il ile ilgili son verilerin değerlendirilip bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere uygulanan yasaklar olacak. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ardından geçen hafta 0-14 yaş çocuklar ve 15-20 yaş arası gençler ilk kez sokağa çıkmıştı. 4 saatliğine kaldırılan yasakların sonuçları da toplantıda ele alınacak.

Ayrıca alışveriş merkezleri, berberler ve kuaförlerin açılmasıyla birlikte yapılan denetimlerin sonuçları da paylaşılacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yine normalleşme tedbirlerinin ilk sonuçları, salgının ekonomiye etkileri, ekonomik olarak atılacak ilave adımlar, vatandaş için yeni destek ve teşvik paketleri de masadaki önemli konular arasında.