Ramazan Bayramında yolculuk yapacak olan vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı hakkında alınan kararı merak ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerin bayram tarifesi belli oldu. Köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Ramazan Bayramında köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2023? Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?

RAMAZAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023?



Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre Ramazan Bayramı süresince, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsiz olacak.

OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler 20 Nisan 2023 Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ayrıca; Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir metrosu) ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI OLACAK?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLMAYAN KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?

Bayramda köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş kapsamında yap-işlet-devret projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsünden geçişler yine ücretli olmaya devam edecek.

Yine özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara otoyolu ve Gebze Orhangazi İzmir otoyolu gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.