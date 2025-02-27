Pendik Belediyesinin kardeş belediyesi, Filistin'de Batı Şeria'daki Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i ziyaret ederek bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında Filistin'de devam eden saldırılar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Başkan Ahmet Cin, Pendik Belediyesi olarak Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, Ramazan ayında Gazze'de günlük bin 500 kişilik iftar yemeği vereceklerini duyurdu. Bunun üzerine başkana Cenin için ne gibi yardımlar yapabileceklerini soran Cin, Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar'dan duygusal bir yanıt aldı. Cenin Belediye Başkanı Cerrar, "Gazze bizden daha kötü durumda, bize yapacağınız yardımı Gazze'ye yapın" diyerek, desteğin en çok ihtiyaç duyulan yere yönlendirilmesini rica etti. Bu sözler karşısında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ahmet Cin, Gazze'ye yapılacak iftar yemeğinin iki katına çıkarılacağını söyledi. Öte yandan Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasındaki kararlı duruşuna vurgu yapılarak, Türkiye'nin desteğinin süreceği ifade edildi.

Öte yandan, Gazze'deki ateşkesin ardından Batı Şeria'daki saldırıları yoğunlaştıran İsrail, 4 haftayı aşkın süredir Cenin Kampı ve çevresini vuruyor. 3 bin 200'ü aile olmak üzere 20 bin Filistinli saldırılar sebebiyle kamptan uzaklaşmak zorunda kaldı. Cenin kampından çıkan Filistinliler, Cenin'in batısına ya da güneyine göç ediyor. Saldırılar sebebiyle 70 kişi yaralanırken, şehit sayısı ise 26'ya yükseldi. İsrail güçleri, rasgele evlere baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi tutukladı.

BAŞKAN AHMET CİN: "GAZZE'YE YARDIMLARIMIZI İKİ KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Ziyarette konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Filistin'de soykırım tehlikesi var. Gazze'de bu vahşet yaşanıyor, Batı Şeria ve Cenin'de de siyonist saldırılar devam ediyor. Cenin bizim kardeş belediyemiz, Belediye Başkanımız bizi ziyaret etti ve bölgedeki durumu konuştuk. Büyük bir inançla mücadele ediyorlar, biz de her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ramazan ayında Gazze'de günlük bin 500 kişilik iftar vereceğiz. Cenin Belediye Başkanı, 'Gazze bizden daha kötü durumda, yardımı oraya yönlendirin' dedi. Biz de yardımlarımızı iki katına çıkarma kararı aldık ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, FİLİSTİN DAVASINDA GÜÇLÜ BİR SES"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e verdiği öneme dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız, sadece Müslümanların değil, tüm mazlumların haklarını savunuyor. Onun Filistin için verdiği çaba bizleri gururlandırıyor. İnşallah Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğünü sağlayacak bir yolculuğa hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Türkiye'nin desteğinin Filistin için önemli olduğuna dikkat çeken Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, "Belediye Başkanı Ahmet Cin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Az önce yaşadığı duygusal an, Filistin halkı için davamızın en büyük kanıtı oldu. Biz, Filistin'de yaklaşık 40 gündür İsrail'in siyonist saldırılarına maruz kalıyoruz. Cenin bölgesinde büyük bir yıkım var, şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Yerinden edilmiş 20 bine yakın vatandaşımız bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye'ye geldik ve çeşitli temaslarda bulunuyoruz. Başkan Ahmet Cin bizleri ağırladı, ona minnettarız. Sadece Türklerin değil, tüm Müslümanların seslerini yükseltmesi önemli. Türkiye'deki yetkililer her zaman yanımızda, biz de bu çağrımızı yeniliyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HER ZAMAN FİLİSTİN'İN YANINDA OLDU"

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar ise Türkiye'nin desteğinin Filistin halkı için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Filistin'in yanında oldu. Onun bu duruşu bizim için çok değerli. Türkiye'ye ve Pendik Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaret, Filistin halkına destek mesajları ve dayanışma vurgusuyla sona erdi.