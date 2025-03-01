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Ramazan tebriğinden rahatsız olmuştu: Cem Köksal, görevinden istifa etti

Hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan Zorlu Holding Yönetim Kurulu, Köksal'ın bugün itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Ramazan tebriğinden rahatsız olmuştu: Cem Köksal, görevinden istifa etti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

CEM KÖKSAL İSTİFA ETTİ

Holdingden yapılan açıklamada, "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dünya liderleri ve şirket yöneticilerinden ramazan kutlaması
  • Zorlu Holding CEO
  • Cem Köksal soruşturma
  • Ramazan maili

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