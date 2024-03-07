İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8285
  • EURO
    34,9964
  • ALTIN
    2207.84
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ramazan'da vakıf ruhu 81 ilde iftar sofralarıyla yaşatılacak
Güncel

Ramazan'da vakıf ruhu 81 ilde iftar sofralarıyla yaşatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuracak.

AA7 Mart 2024 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Ramazan'da vakıf ruhu 81 ilde iftar sofralarıyla yaşatılacak
ABONE OL

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilki 2022'de 25 ilde düzenlenen iftar organizasyonunun kapsamı bu yıl genişletildi. 81 ilin tamamında iftar sofraları kurularak, vakıf ruhunun yaşatılması amaçlanıyor.

Sıcak yemek mutfaklarında hazırlanan ikramlar, tüm şehirlerde belirlenen mekan ve alanlarda dağıtılacak. Ramazan boyunca sadece İstanbul'da 40 bin kişiye iftar verilmesi planlanıyor.

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner koordinesinde "2024 yılı Vakıf İftar Buluşmaları Programı", Binbirdirek Sarnıcı'nda yapılacak.

Ayrıca, mobil aşevi ile İstanbul Eyüpsultan Meydanı'nda her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri yemek ikramları gerçekleştirilecek.

Tekirdağ'da da mobil aşevi ile Orta Camii Meydanı'nda her hafta salı ve çarşamba günleri iftar verilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.