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Güncel

Ramazanın ilk günü 12 eser yeniden ibadete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında 12 vakıf eserini daha yeniden ibadet ve ziyarete açacak.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Ramazanın ilk günü 12 eser yeniden ibadete açılacak
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay Nardüzü, Kilis Kürtler, İzmir Selçuk İsa Bey, Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa, Gaziantep Ayşe Bacı, Tekke, Nizip Yeni, Kahramanmaraş Afşin Pınar Önü, Muğla Yatağan Nebiköy, Şanlıurfa Eski Sefalı ve Hüseyin Paşa camileri ile Gaziantep Ökkeşiye İmareti'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Eserler, ramazanın ilk gününden itibaren vatandaşlara açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, geçmişte hayırseverlerin fedakarlıklarıyla bugünlere ulaşan vakıf eserlerini korumanın, zamana yenilerek tahrip olanları da ihya etmenin öncelikli vazifeleri olduğunu belirtti.

Aksu, bu kapsamda onarım, restorasyon ve ihya çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Söz konusu 12 eserin restorasyonunun, yurt dışı da dahil yaptıkları çalışmaların bir bölümü olduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi sonrası ise deprem bölgesine çok daha fazla özen gösterdik. Böylesi vakıf eserlerin aslına uygun restore edilmesi, hem tarihimize duyduğumuz saygının bir göstergesi hem de gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Tüm bölgelerimizde ramazanın ilk günü açacağımız eserlerin yanı sıra Kadir Gecesi'nde ve inşallah Ramazan Bayramı'nda da ibadete açacağımız eserlerimiz olacak."

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
  • restorasyon
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