CHP'li Sinem Dedetaş'ın başkanlığını yaptığı Üsküdar Belediyesi, bir skandala imza attı. Ramazan ayının ikinci gününde 'Zincir kıran kadınlar çatısı' adlı etkinlikte 'twerk' adlı dans eğitimi düzenlendi.

Belediyeye ait binadaki etkinliğe Afrikalı Lucille Aires 'twerk eğitmeni' olarak katıldı. Konuşma yapan Aires, daha sonra erotik dansını sergiledi. Cinsel çağrışımlar yapılan dans türü olan 'twerk'in görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.

TEK ENDİŞELERİ RAMAZAN DEĞİL, KATILIMIN AZ OLMASI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ramazanın ruhuna aykırı olan etkinliğin organizatörünün paylaşımı da ayrı bir rezalet olarak yorumlandı. Paylaşımda, "Ramazan'dan dolayı katılım az olur diye endişeleniyorum, umuyorum kadınları yalnız bırakmazsınız" ifadelerinin kullandığı görüldü.

TÜRKMEN: GERÇEK YÜZLERİ İBRETLİK

Üsküdar eski belediye başkanı Hilmi Türkmen, çocukların TEKNOFEST'e hazırlanması ve yeni iş fikirlerinin geliştirilmesi için kurduğu Atölye Üsküdar'da yaşanan rezalete tepki gösterdi: "Yurt dışından "eğitmen!!!" getirip, "erotik dans!!!" eğitimi vermişler! Biz ne kadar yazsak, anlatsak böyle net anlatamazdık CHP'yi, CHP belediyeciliğinin gerçek yüzünü. İbretlik!!!"

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