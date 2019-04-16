13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8144
  • 6,5679
  • 238.294
  • 96.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi

1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak tarihi kışlada ikinci etap çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eyüpsultan’da bulunan tarihi Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası'nda ikinci etap çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi.
 
Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak.
 
Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak.
 
KIŞLA 250 YILLIK TARİHE SAHİP
 
250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası'nın arşivlerdeki adı 'Rami Çiftliği Kışlası'. Yapı II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80'li yıllarda ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesine devredildi.
 

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Başkan Erdoğan: Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Onay çıktı! Araçlarda zorunlu olacak

Türk devinden Afganistan çıkarması

Türk devinden Afganistan çıkarması

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

10 bin liralık otomobille drift yaptı 7 bin 710 lira ceza yedi

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

AK Parti'den İstanbul için mazbata itirazı

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

İstanbul için olağanüstü süreç nasıl işleyecek?

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü

İsviçre medyasından İstanbul Havalimanı'na büyük övgü
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm: O isim idam edilerek diziden ayrılıyor mu

Kıyıdan 220 km açıkta kurtarıldı

Kıyıdan 220 km açıkta kurtarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA