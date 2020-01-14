14.01.2020 17:31 - Güncelleme: 14.01.2020 17:31

Bu akşam Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Ramo dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramo kimdir? Ramo karakterini canlandıran Murat Yıldırım kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

RAMO KİMDİR?

Taşkapı mahallesinin lideri olan Ramazan zeki ve iş bitirici bir genç. Ramı ailesi ile birlikte Cengiz için mazot kaçakçılığı yapar; ancak bu işi artık kendi adına yapmaya karar verir. Sibel’in ailesi ile Ramo’nun ailesi ise yıllar önce yaşanan bir kavga sonrası bir birlerine küsmüşler ve aralarında büyük bir çekişme başlamıştır. Ramazan ilerleyen yaşına rağmen evlenmemiş çünkü kendilerine düşman olan ailenin kızı Sibel’e kara sevdalıdır. Ramazan tam anlamıyla bir Çukurovalı’dır. Kro giyinir kro yürür yeri geldiğinde ailesi için ve değerleri için elini kana bular ama kalbi çiçek gibidir; mazluma yardım etmeyi ve adaletli olmayı çok sever.

RAMO KARAKTERİNİ CANLANDIRAN MURAT YILDIRIM KİM?

Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezundur. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı.

Televizyonda ilk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile yaşayan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016'da ikinci evliliğini yaptı.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programını sunan Murat Yıldırım, 1.82 metre boyunda, 72 kilo ve Koç burcudur.

Murat Yıldırım’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İlk Öpücük (Hakan) (Sinema Filmi)

2017 – Ayla (Üsteğmen Mesut) (Sinema Filmi)

2016 – Sonsuz Aşk (Can) (Sinema Filmi)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Sinan) (Sinema Filmi)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Sinan) (Sinema Filmi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Kartal) (TV Dizisi)

2015 – Ahirim Sensin (Kartal) (TV Dizisi)

2014 – Kırımlı (Sinema Filmi)

2012 – Suskunlar (Ecevit) (TV Dizisi)

2012 – Bağ Bozumu (Kendisi) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Aşk ve Ceza (Savaş) (TV Dizisi)

2009 – EY Aşk Neredesin? (Çetin) (TV Dizisi)

2008 – Güz Sancısı (Behçet) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Asi (Demir) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Ali) (TV Dizisi)

2006 – Araf (Cenk) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Tabutçu) (Sinema Filmi)

2004 – Büyük Yalan (Okan) (TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Mesut) (TV Dizisi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Sedat) (TV Dizisi)

2003 – Patron Kim? (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Yardımcı Oyuncu) (TV Dizisi)

1999-2003 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)