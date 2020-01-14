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Ramo konusu nedir? Ramo nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ramo konusu nedir? Ramo nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği Show TV’nin bu akşam başlayacak olan dizisi Ramo hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramo dizisinde Murat Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer alıyor. Ramo dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14.01.2020  16:20 - Güncelleme: 14.01.2020  16:20

Ramo dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Ramo konusu nedir? Ramo nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor  Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın Ramo karakterine hayat verdiği dizi Adana'da çekiliyor.  Aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alan dizi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramo dizisi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 

RAMO KONUSU NEDİR? 

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor.

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.

RAMO NEREDE ÇEKİLDİ?

Murat Yıldırım’ın Ramo karakterine hayat verdiği dizi Adana'da çekiliyor

RAMO OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer alıyor.

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