14.01.2020 17:28 - Güncelleme: 14.01.2020 17:28

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı dizi, izleyicileri Adana Taşköprü’ye götürecek. Aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk temalarının işlendiği ‘Ramo’ izleyenleri etkilemeyi başaracak. Esra Bilgiç ile Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu dizinin konusu ve oyuncuları hakkında da araştırmalar hız kazandı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

RAMO'NUN SİBEL'İ ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Bilgiç, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandırdı. Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile 2019 yaz aylarında boşandı.

26 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

RAMO DİZİSİ SİBEL KİMDİR?

Yeraltı dünyasının patronu Cengiz'in (Kerem Atabeyoğlu) kızı. Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur ve güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel'in hayatını kökten değiştirir.

Kim dost, kim düşman ayırt edeme. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır: Aşk mı, nefret mi?

RAMO KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor.

Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.