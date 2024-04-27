Randevu CHP'yi karıştırdı! Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme çıkışı CHP'de krizi beraberinde getirdi. Eski ve yeni yönetim karşı karşıya gelirken Kılıçdaroğlu cephesi Özel'in eski liderlere danışma turuna ise sıcak. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar Erdoğan-Özel görüşmesinin 'açık' yapılması tezini işliyor.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeden dolayı eleştirmesi taraflar arasında yeni bir gerilime neden oldu. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Özel-Erdoğan görüşmesinin eski genel başkanlara ve genel başkan yardımcılarına danışılarak yapılmasını istiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ekibi, "Tamam gidecek ama neden gidecek? Ajandasında ne var? CHP'nin ortak bir akıl dahilinde hakaret ederek genel başkanını göndermesi" gerekir düşüncesini paylaşıyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar görüşmenin şeffaf olmasını ve masaya gelen konuların kamuoyuna açıklanması gerektiğini savunuyor.

Yapılacak görüşmeden önce danışmak için herhangi bir randevu talep edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul edeceği de kaydedildi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP: TÜKENMİŞ OLAN SİYASİ GELECEKLERİNE UMUT OLMAK NİYETİNDE DEĞİLİZ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirmesi gündem olurken, Özel'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Özel, Denizli'de yaptığı konuşmada ise "Müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık" dedi.