İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, hijyen şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılan belediyeye ait yüzme havuzunun mühür kırılarak tekrar hizmete sokuldu. Bu durum, sağlık ekipleri tarafından tespit edilerek resmi tutanakla kayda geçirildi. Öte yandan CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin söz konusu havuzu 2019'da açıldığında 2 bin kişi hizmet aldı. Bu sayı 2020'de 10 bin, 2021'de 25 bin, 2022'de 55 bin, 2023'te ise 60 bin kişiye ulaştı. Bu ivmeyle 2024'te 70-75 bine yükselmesi gereken ziyaretçi sayısı 40 bine düştü. Kayıtlarda gelen kişi sayısının 40 bin gösterilmesi kafaları karıştırdı.

Karabağlar Belediyesine ait olan ve Uzundere'de bulunan Aqua Yaşam Yüzme Havuzu, 'uygun fiyat ve kaliteli hizmet' sloganıyla mayıs ayında yeniden açıldı. Yapılan rutin su numunesi incelemesinde ise havuz suyunun hijyen standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü, havuzun kapatılmasına ve kapıların mühürlenmesine karar verdi.

BELEDİYE MÜHRÜ KIRDI, HAVUZU GİZLİCE AÇTI

Ancak belediye şirketi yönetiminin mühürleri kırarak tesisi hafta sonunda tekrar açtığı tespit edildi. Sağlık müdürlüğü ekipleri ise, olayı yerinde inceleyerek mühür kırılmasını belgeledi ve olay resmi tutanakla kayda geçirildi. Konunun sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

25 MİLYON LİRA HAVUZDA BUHARLAŞTI

CHP'li Karabağlar Belediyesi Uzundere'deki Aqua Yaşam yüzme havuzunu geçtiğimiz yıl 40 bin kişi ziyaret etti. Bu sezon da binlerce kişinin kullandığı havuzda büyük bir skandal patlak verdi.

Aqua Yaşam'daki ziyaretçi sayısı açıldığı günden beri her geçen sene arttı. 2019'da hizmete giren havuzu ilk yıl 2 bin kişi, 2020'de 10 bin kişi, 2021'de 25 bin kişi, 2022'de 55 bin kişi, 2023'te ise 60 bin kişi ziyaret etti. Ancak 2023'teki 60 bin kişilik ziyaretçi sayısı ne hikmetse 2024'te 40 bine düştü. Yaklaşık 25 milyon lira para havuzda buharlaştı. Havuzdaki ziyaretçi sayısının 2024'te sert şekilde düşmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Karabağlar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, "2024'te ziyaretçi sayısının 70-75 bin kişi olması bekleniyordu. Bu rakam 40 bine düştü. 25 milyon lira bir kayıp var. Bu para kimin cebine gitti" diye tepki gösterdi. Eroğlu, Belediye Başkanı Helil Kınay'ı çok sert şekilde eleştirdi. Eroğlu, "Belediyenin yüzme havuzu mühürleniyor. Mührü kırıp tesisi açıyorlar. Mühürlü olduğu için pari girişini somut bir şekilde yapamazlar. Gelir kaybetmemek için insanların hayatlarıyla oynadılar. Rant hırsından dolayı çocuklarımız ölmesin" dedi.

"SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL YAŞANIYOR"

Yüzme havuzunun hijyenik koşulları karşılamadığı için ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendiğine dikkat çeken Fırat Eroğlu, "Tesis hijyen koşullarının olumsuzluğu nedeniyle mühürleniyor. Mühürlendikten sonra şirket müdürü talimatıyla mühür kırılıp havuz vatandaşın kullanıma açılıyor. Kısacası skandal üstüne skandal yaşanıyor" dedi. Yüzme havuzuna giren kişi sayısının kayıtlı rakamlardan daha fazla olduğunu söyleyen Eroğlu, "Kredi kartı zaman zaman çalışmadığı için nakit para alınıyor. Bu yüzden de bir suiistimal olduğunu düşünüyoruz. Burada kamu zararı var ve birilerinin ciddi bir rant elde ettiğini söylüyoruz. Karabağlar Belediyesi'nin sitesine girildiğinde Belediye Başkanı Helil Kınay'dan önce yüzme havuzuna gelenlerin sayısı Eylül ayında açıklanıyordu. Artık açıklanmıyor. Her yıl sayı artarken düşüş olduğunu söylüyorlar. Yaşanan son mühürleme olayı bizi şaşırtmadı" şeklinde konuştu.

MÜHÜR FEKKİ YAPARAK BİR SKANDALA İMZA ATTILAR

Karabağlar Belediyesi'nin mühür fekki yaparak bir skandala imza attığını söyleyen Eroğlu, "Bu büyük bir suçtur. Mühür kırılıyor ve tesise misafir kabul ediliyor. Ticari faaliyet devam ediyor. 9 yaşındaki Beliz Karabağlar'daki ihmalden dolayı aramızda değil. Anlaşılan bu acı ölüm ders olmamış. Havuzu çocuklar kullanıyor. Ya onların başına bir şey gelse, kim hesabını verecek? Rant hırsından dolayı çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz ve buna izin vermeyeceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

