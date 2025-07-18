CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürerken ortaya çıkan skandallara her gün bir yenisi daha ekleniyor. İzmir'in neredeyse tüm kentsel dönüşüm bölgelerinde kendi ve ailesine yer bulan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un adı, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi kurulan İMECE Konut Yapı Kooperatifi ortak listesinde de anıldı.

Daha önce Gaziemir Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm 1'inci Etap'ta villa sahibi olduğu bilinen Ümit Erkol'un, bu kez Çiğli'de dar gelirli yurttaşlara yönelik kurulan İMECE Kooperatifi'nden daire aldığı ortaya çıktı. Aynı kooperatifte, Erkol'un eşi Elif Uysal Erkol adına da bir ortaklık kaydı var. Yeni Şafak'ın haberine göre, Erkol'un ismi sadece Gaziemir ve Çiğli projelerinde değil, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirakler üzerinden yürütülen farklı projelerde de geçiyor.

Ümit Erkol'un İzbeton soruşturmasında gözaltına alınan oğlu Fırat Erkol da İzmir'in Uzundere Mahallesi'nde yürütülen bir başka kooperatif projesine inşaat teklifi veren firmanın temsilcisi. İzmir'e demir atan Erkol ailesinin, Uzundere'de inşaat teklifinde bulunan oğluyla dönüşüm pastasından ne kadar pay aldığı merak konusu.

Ümit Erkol, Şenol Aslanoğlu, Nilüfer Çınarlı Mutlu.

İZMİR EKİBİ DE LİSTEDE

İMECE Kooperatifi'nin başta hem dar gelirli yurttaşlara hem de belediye çalışanlarına yönelik karma bir model olarak planlandığı bilgisini veren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, bu dengenin bozulduğunu ve yüzde 45'lik kısmın rezidans türü lüks konutlara ayrıldığını ifade etti. Atmaca, 2024 yılı Ağustos ayı ortak listesinde CHP Ankara İl Başkanı Erkol'un yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eşi Duygu Aslanoğlu ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da yer aldığını kaydetti. Atmaca, "Biz bu kooperatifler aracılığıyla vatandaşlarımızı mı ev sahibi yapıyoruz, yoksa partili yöneticilere gayrimenkul mü kazandırıyoruz" diye sordu.

RANT NEREDE CHP ORADA

İzmir'de son yıllardaki kentsel dönüşüm projeleri, sosyal adalet temelinde değil, belirli siyasi ve ekonomik çevrelerin çıkarlarına göre şekilleniyor. Yoksul halkın umut bağladığı projeler, ayrıcalıklı kişilerin yatırım alanına dönüşüyor. Tüm bu gelişmeler, CHP'li yöneticilerin İzmir'de bir tür iç halka oluşturarak rantı kendi etraflarında çevirdikleri yönündeki eleştirileri güçlendiriyor. İMECE Kooperatifi, bunun yalnızca bir örneği. Ortaya çıkan bilgi ve belgelerle konu İzmir'in gündemine oturdu. Kentsel dönüşüm projeleriyle konut sahibi yapılması hedeflenen dar gelirli vatandaşların yerine CHP'li siyasetçiler ve yakınlarının liste başı olması, vatandaşların konut hayali üzerine kurulan projelerin siyasi kadroların yatırım alanına dönüşmesi tepki çekiyor.

14 YIL HAPİS TALEBİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 2 yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. "Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik "ihaleye fesat karıştırmak" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında, 2024 yılı için de "Kent Temizliği

Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçu yönünden hazırlanan iddianamede ise aralarında eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında 3'er yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kooperatif soruşturması ise sürüyor.

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