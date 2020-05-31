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Güncel

Rapçi ''Rota'' ile ilgili haberlere Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Rapçi 'Rota' olarak bilinen B. Alpman'in gözaltına alındığı şeklindeki yayın ve sosyal paylaşımlarının gerçek dışı olduğunu ve gözaltı kararı bulunmadığını açıkladı.

DHA31 Mayıs 2020 Pazar 18:10 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 18:10
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Başsavcılıkça yapılan yazılı açıklamada, "Bugün tarihi itibariyle bazı gazete ve haber siteleri ile bir kısım sosyal medya hesaplarında yer alan "Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdoğan gözaltısı!" şeklindeki gerçeğe aykırı yayın ve sosyal medya paylaşımları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunda 'Rota' ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır" denildi.

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