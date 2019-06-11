Rapçi Şamil Oymak olayı nedir? Şamil Oymak kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

‘Rapçi Şamil Oymak kimdir? Şamil Oymak olayı nedir? Şamil Oymak kaç yaşında, nerelidir?’ sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Rap dünyasında tanınan isimlerden olan Şamil Oymak’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar olay oldu. Oymak, grup arkadaşlarının uyuşturucu sattığı, küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya alıştırdığını ve satanizme yönlendirdiğini iddia etti. Aynı zamanda Kadıköy Acil grubunun kurucusu Selo lakaplı rapçinin kendisini 10 yaşında uyuşturucuya alıştırdığı ve ailesinden soğuttuğunu da iddia etti. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren Şamil Oymak henüz 10 yaşında iken rap ile tanışmıştır. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer almaktadır. İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile müzik dünyasında tanınmıştır. Seslendirdiği bazı parçalar, Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.

ŞAMİL OYMAK OLAYI NEDİR?

Kadıköy Acil ve İstanbul Trip gruplarının eski üyesi Şam lakaplı Şamil Oymak, dün akşam Instagram hesabından eski grup arkadaşları hakkında herkesi şaşırtan iddialarda bulundu. Oymak, grup arkadaşlarının uyuşturucu sattığı, küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya alıştırdığını ve satanizme yönlendirdiğini iddia etti. Aynı zamanda Kadıköy Acil grubunun kurucusu Selo lakaplı rapçinin kendisini 10 yaşında uyuşturucuya alıştırdığı ve ailesinden soğuttuğunu da iddia etti.

ŞAMİL OYMAK KİMDİR?

Şamil Oymak Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınmaktadır. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren Şamil Oymak henüz 10 yaşında iken rap ile tanışmıştır. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer almaktadır. İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile müzik dünyasında tanınmıştır.

2014 yılında Delusion / Sanrı isimli kısa filmin müziklerin hazırlamıştır. Üniversite 1. sınıfa başladığı sene okuldan ayrılmıştır. Öğrenmeyi öğrendikten sonra eğitim hayatına devam etmenin gereksiz olduğunu, 18 yaşından itibaren kendi ayaklarının üzerinde durmanın gerekli olduğu belirtmiştir.

Seslendirdiği bazı parçalar, Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.

1997 İstanbul doğumlu olan Şamil Oymak baba tarafından aslen Kars'lıdır.