Rapor çıktı! İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 çınar hakkında, Orman Mühendisleri Odası Bilim Kurulunca hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Basın açıklamasını TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz yaptı. Türkyılmaz, İBB'nin ağaçların kesilmesi sırasında kendilerine danışmadığını belirtti.

Türkyılmaz, "İBB yönetimi, son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır" dedi.

" PEK ÇOK YANLIŞLIKLARIN YAPILDIĞI VE YAPILMAKTA OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

"Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır" diyen Hasan Türkyılmaz, "Bu tür çalışmalarda mutlaka konunun uzmanlarından destek alınması gerektiğini dikkatlerinize sunuyoruz. Söz konusu ağaçlarla ilgili olarak Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca 'İstanbul'un Dolmabahçe ve Çırağan caddeleri olmak üzere değişik park ve caddelerinde anıtsal nitelikteki çınar ağaçlarının kurumasına ve ölümlerine neden olan hastalıklar ve bu hastalılara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili alt komisyon kararı' raporu hazırlanmıştır. Konusunda uzman; 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 orman mühendisinden oluşturulan komisyonca hazırlanan raporda; Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır. Söz konusu alanda yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak çınar ağacının ekolojik ve botaniksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan raporumuzda çınar ağacında görülen hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bulaşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı olarak ortaya konmuştur" diye konuştu.

"AKSİ TAKDİRDE ÇOK SAYIDA ÇINAR AĞACININ KURUYACAĞI AŞİKARDIR"

Türkyılmaz, "Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir. Çok önemli doğal ve kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik taşıyan çınar ağaçları raporda açıklanmış hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kurumaya devam etmektedir. Orman Mühendisleri Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu alt komisyon raporu verileri ışığında; Çınar ağaçlarımıza arız olan hastalıklara karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bakım çalışmalarının bir plan dahilinde uzman ekip gözetiminde geç kalınmadan periyodik olarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Aksi takdirde çok sayıda çınar ağacının kuruyacağı aşikardır. Bunun yanında konu uzmanları tarafından çınar hastalıkları, tedavileri ve ekolojik problemlerin çözümü ile ilgili daha fazla disiplinler arası çalışma gruplarını içeren detaylı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"İBB KURUMAMIŞ ÇINAR AĞAÇLARINI KURUTMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPIYOR"

Hasan Türkyılmaz, "Mart ayında bu ağaçların usulsüz kesilmesini ifade etmememize ve bilim kurulu görevlendirmememize rağmen doğru adım atması gerekirken büyükşehir belediyesi ukdesinde onlarca meslek mensubumuzda var onlara yetki verilse onlar bu işi yapmazlar. O tarihten bugüne İBB' geri kalan kurumamış çınar ağaçlarının kuruması için çalışma yapıyor. Belediye çalışma adı altında çınarların köklerini ortaya çıkartıcı ve kurumasına altlık oluşturucu bir çalışma yapıyor. Çınarların kurutmak içini bilinçli bir operasyon kanaati oluştu bizde. İBB yönetimine bilimsel verilerle hareket etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.