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Rapor vermediği için doktora saldıran 2 şahıs gözaltına alındı

Trabazon'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran hasta ve yakını, kendilerine rapor vermediği gerekçesiyle tartıştığı Dr. Mehmet Yıldırım'a motosiklet kaskıyla saldırdı.

DHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
Rapor vermediği için doktora saldıran 2 şahıs gözaltına alındı
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Dün meydana gelen olayda hasta A.S. (20) istirahat raporu almak için yakını S.N.K. (22) ile birlikte acil servisine başvurdu. Görevli Dr. Yıldırım, iddiaya göre tıbben gerekli görmeyerek hastaya rapor vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakını, Yıldırım'a motosiklet kaskıyla saldırdı.

Hastanede özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri hasta ve hasta yakınına olaya müdahale ederken, diz kapağı kırılan doktor tedaviye alındı. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

2 şüpheli ise gözaltına alınırken, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, doktora yapılan saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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