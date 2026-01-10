İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rapor yoksa faaliyet duracak! Konaklama tesislerine 5 ay süre
Güncel

Rapor yoksa faaliyet duracak! Konaklama tesislerine 5 ay süre

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, yangın yönetmeliğine uygun itfaiye raporu ibraz edemeyen konaklama tesisleri 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyette bulunamayacak.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 12:14 - Güncelleme:
Rapor yoksa faaliyet duracak! Konaklama tesislerine 5 ay süre
ABONE OL

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için 31 Aralık 2025'e kadar süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetim yapılacak ve bu denetimler sonucunda binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde bu iş yerleri, 31 Mayıs 2026'ya kadar faaliyetten men edilecek.

Bu düzenleme kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak. Bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.

  • yangından korunma yönetmeliği
  • itfaiye raporu
  • denetim sonucu
  • ruhsat
  • işyeri ruhsatı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.